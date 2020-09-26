METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI - Son Dakika

METEOROLOJİ, Marmara için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında ( Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ) etkisini arttırması beklenen rüzgarın, gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 hamlesi 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.