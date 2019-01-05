Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar günü ilk saatlerden sabah saatlerine kadar fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar günü ilk saatlerden sabah saatlerine kadar fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, pazar günü sabah saatlerine kadar, batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Başta denizciler olmak üzere ilgililerin fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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