Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Ege Kıyılarında Kuvvetli Fırtına, Marmara'da Fırtına, Batı Akdeniz'in Batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege'de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor.





Ege Kıyılarında Kuvvetli Fırtına, Marmara'da Fırtına, Batı Akdeniz'in Batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege'de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği açıkladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetlenecek rüzgarın Perşembe günü ile Cuma öğle saatlerine kadar Kıyı Ege'de kuvvetli fırtına (80-100 Km/saat), Marmara'da fırtına (60-80 Km/saat), Batı Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor

Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın

Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek