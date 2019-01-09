Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, kentte etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, kentte etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, gece saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın perşembe gündüz saatleri ile cuma öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğini vurgulanarak, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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