Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

17 dakika önce

Hatay merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

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Hatay merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay merkez ve batı ilçelerinde kuvvetlenecek rüzgarın doğulu yönlerden aralıklarla kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat, zaman zaman 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Sabah, Hatay, Güncel
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