Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden Fırtına Uyarısı, System.String[]
Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Akdeniz, Güncel
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