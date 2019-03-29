Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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