Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden Fırtına Uyarısı, System.String[]
Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Tokat çevrelerinde yarın yağış görülecek.

Yağışların genellikle sağanak, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur öngörülüyor.

Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur beklenirken, rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:36 Kaynak: AA

Marmara, Kuzey Ege, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u Kazandık, Hayırlı Olsun Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 15:09:37. #7.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Fırtına Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]