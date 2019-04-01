Meteorolojiden Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Türkiye
genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara
ve Kuzey Ege
'de rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz
, İç Anadolu
'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
ile Sivas
ve Tokat
çevrelerinde yarın yağış görülecek.
Yağışların genellikle sağanak, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Mardin
, Diyarbakır
, Siirt
ve Şırnak
çevrelerinde kuvvetli yağmur öngörülüyor. Bitlis
ve Hakkari
çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur beklenirken, rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:36 Kaynak: AA
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