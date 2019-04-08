Meteorolojiden Fırtına Uyarısı
1 saat önce
İç Anadolu Bölgesi ile Isparta çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi
ile Isparta
çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın sabah saatlerinde Isparta çevrelerinde, öğle saatlerinde ise İç Anadolu
Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA
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