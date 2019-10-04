Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden fırtına uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden fırtına uyarısı

26 dakika önce

Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden fırtına uyarısı, System.String[]

Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde ( Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu, Akdeniz, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Tüm bölgeleri etkileyecek Rum medyası Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisinin güzergahını dakika dakika izledi Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:29:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden fırtına uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]