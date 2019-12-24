Meteorolojiden fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.


Samsun Valiliği tarafından Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce, Samsun ve çevresinin yarın öğlene kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisi altına gireceğinin değerlendirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada vatandaşlara ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alması uyarısı yapıldı.


Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'müzden alınan son değerlendirmelere göre, Samsun ve çevresinde güneyli yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı yönlerden, fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde esmesi beklenmektedir. Çarşamba öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın açık alanda ateş yakmaması gerekmektedir. Meteoroloji internet sitesinden ve mobil uygulamadan güncel meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi vatandaşlarımızın yararına olacağı değerlendirilmektedir" sözlerine yer verildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:01 Kaynak: İHA
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