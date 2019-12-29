Meteorolojiden fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) beklendiğini açıkladı.

Meteorolojiden fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) beklendiğini açıkladı.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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