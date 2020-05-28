Meteorolojiden fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde rüzgarın, yarın sabah güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.