Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürülüğü Balıkesir ve bölgede fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Bölge Müdürülüğü Balıkesir ve bölgede fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölge için bugün için fırtına ve sağanak kuvvetli yağış uyarısı verdi. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bölge genelinde ( İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir) de Cuma sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. . Meteorolojiden yapılan ikinci açıklamada da Balıkesir'in Batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Balıkesir'in Batı ilçelerinde ( Edremit, Burhaniye, Havran) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi." - BALIKESİR

Balıkesir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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