Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı
1 saat önce
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara
'nın doğusu ile İstanbul
'da sağanak bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:15
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