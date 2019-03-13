Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

1 saat önce

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı, System.String[]
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:15 

İstanbul, Marmara, Ekonomi
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