Meteorolojiden fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden fırtına ve yağmur uyarısı

6 saat önce

METEOROLOJİ, yağmur ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteorolojiden fırtına ve yağmur uyarısı, System.String[]

METEOROLOJİ, yağmur ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yurdumuzun bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor" denildi.

Açıklama şu şekilde:

"Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte Trakya, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, hazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz bölümünde beklenen yağışların Ege ve Akdeniz kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor"

3 BÜYÜK İLDEKİ DURUM

3 büyük ildeki hava durumu ise şu şekilde belirtildi:

- Ankara'da yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra başlaması ve aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde önümüzdeki hafta ortası çarşamba akşamına kadar devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın pazartesi günü güneybatı yönünden fırtına şeklinde 60-80 km/saat hıza ulaşması tahmin edilmektedir.

- İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, rüzgarın güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar günü ve pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

- İzmir'de hafta sonu cumartesi günü başlayacak yağışların pazar ve pazartesi günleri de devam edeceği ve salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve bu yağışların pazartesi günü gök gürültülü sağanak şeklide ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden cumartesi günü kuvvetli (40-60 km/saat) Pazar günü ise kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
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