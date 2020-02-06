Meteorolojiden fotoğraf yarışması - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen "iklim ve su" konulu fotoğraf yarışması için başvurular başladı.



1873 yılında Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı olarak kurulan ve 23 Mart 1950 yılında bugünkü adını alan Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO), 23 Mart'ı her yıl farklı temalarla "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutluyor. Bu kapsamda 2020 yılının teması "iklim ve su" oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri çerçevesinde profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılabileceği "iklim ve su" konulu fotoğraf yarışması düzenledi. Son katılım tarihi 6 Mart 2020 Cuma günü olarak belirlenen yarışmada; birinciye 3 bin 500, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilecek. Ayrıca, dereceye giren eserler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 bölge müdürlüğünün yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılacak, fuarlarda sergileneceği belirtildi.



Hakkari Meteoroloji İl Müdürü Nusret Karadiz ve beraberindekiler de, 23 Mart'ta yapılacak olan fotoğraf yarışmasıyla ilgili kent merkezinin değişik noktaları ve bazı kurum binalarının girişlerine afiş astılar. - HAKKARİ