Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden "gaz salınımı" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden "gaz salınımı" açıklaması

az önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki fabrika yangının ardından atmosfere salınan gazların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Meteorolojiden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki fabrika yangının ardından atmosfere salınan gazların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'ndeki fabrika dün çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki öngörülmemektedir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi
Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:24:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden "gaz salınımı" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]