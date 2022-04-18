Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi, Sivas'ın doğu su ve Giresun'un iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğu, Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Yarın sabahın ilk saatlerden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Denizli çevreleri ile Isparta'nın batı, Burdur'un doğu ve Afyonkarahisar'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas'ın doğusu ile Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı öngörülüyor.

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.