Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

14.06.2022 12:33
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, sabah saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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