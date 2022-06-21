Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

21.06.2022 00:45
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul'un Anadolu Yakasında Boğaz çevresi, Yalova, Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

İstanbul'un Anadolu Yakasında Boğaz çevresi, Yalova, Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Sakarya, Marmara, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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