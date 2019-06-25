Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden "güneş çarpması" uyarısı
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Meteorolojiden "güneş çarpması" uyarısı

28 dakika önce

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden
Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ta hafta boyunca hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4
ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Tokat, Karadeniz, Güncel
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