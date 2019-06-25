Meteorolojiden "güneş çarpması" uyarısı
28 dakika önce
Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Meteorolojiden Orta Karadeniz
için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun
, Kastamonu
, Amasya
, Çorum
, Ordu
, Sinop
ve Tokat
'ta hafta boyunca hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4
ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.
Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde
Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum
Üniversite öğrencileri için Sosyal Çalışma Programı başvuruları bugün başladı