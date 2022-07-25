Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı

25.07.2022 18:17
Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı - Son Dakika
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