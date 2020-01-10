Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari ve çevresinde hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari ve çevresinde hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Öğle saatlerine kadar Hakkari ve çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkari'de eksi 2, Bitlis'te eksi 1 ve Muş'ta eksi 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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