Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı

25.11.2020 08:40
Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkari'de 9, Bitlis'te 6, Van'da 9 ve Muş'ta 10 derece olması beklenmektedir" denildi. - HAKKARİ

Meteoroloji, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı - Son Dakika


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