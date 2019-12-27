Meteorolojiden Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji, Hakkari çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji, Hakkari çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar, genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 3 ve Bitlis'de 1 derece olması öngörülüyor.

Hakkari çevresinde yoğun kar beklendiğinden, meydana gelebilecek gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi
Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor Kar yağışının altında havuzun keyfini çıkarıyorlar Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
16:26 Ucuz kurdan dolar temin etme yalanıyla dolandırıcılığa 1 tutuklama - Son Dakika
16:26 Denizli'de eğitimini tamamlayan Yunus Polisleri gösteri yaptı - Son Dakika
16:25 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
16:25 Yerli otomobil Gemlik'te üretilecek (DRONE GÖRÜNTÜLERİ) - Son Dakika
16:19 Balon balıkları ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]