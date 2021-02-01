Meteorolojiden iç ve doğu kesimler için buzlanma ve sis uyarısı - Son Dakika

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yarın buzlanma ve don olayı ile yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege ile Kütahya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların İzmir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Aydın ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.