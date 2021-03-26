Meteorolojiden Iğdır için 'zirai don' uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Iğdır için 'zirai don' uyarısı
26.03.2021 15:01
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Iğdır için 'zirai don' uyarısı yaptı.
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Iğdır için 'zirai don' uyarısı yaptı.
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarımsal faaliyetlerin başladığı Iğdır'da hava şartlarından dolayı çiftçileri uyardı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Iğdır çevrelerinde zirai don beklendiğinde başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - IĞDIR
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