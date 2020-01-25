Meteorolojiden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması - Son Dakika

Meteorolojiden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Dünya Meteoroloji günü 2020 yılı fotoğraf yarışmasının teması iklim ve su olarak belirlendi.

Meteorolojiden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Dünya Meteoroloji günü 2020 yılı fotoğraf yarışmasının teması iklim ve su olarak belirlendi.


1873 yılında 'Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı' olarak kurulan 23 Mart 1950 yılında bugünkü adını alan 'Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)', her yılın 23 Mart gününü 'Dünya Meteoroloji Günü' olarak kutlamakta. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününün 2020 yılı için belirlediği tema ise 'İklim ve Su'. profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmanın birincisi 3 bin 500 lira ikincisi 3 bin lira üçüncüsü ise 2 bin 500 lira ile ödüllendirilecek.


23 Mart dünya meteoroloji gününe özel düzenlenecek yarışmaya son katılım tarihi 6 Mart 2020 olarak açıklandı. - KIRŞEHİR

Dünya Meteoroloji Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu
Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı Son dakika: Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 19:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]