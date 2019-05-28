Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı

2 saat önce

Isparta çevrelerinde bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]
Isparta çevrelerinde bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi ile kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu
Karadeniz'in kıyı kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra İç
Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:53 Kaynak: AA
Göller Yöresi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Güncel
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