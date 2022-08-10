METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A "SARI" UYARI

Meteoroloji, İstanbul'a sarı kod ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.