METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul'da yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı yapıldı.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamaların yaşanabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.