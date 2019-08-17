Son Dakika Haberleri: METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Son Dakika Güncel Haber

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

14 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIIRM -Alper KORKMAZ/İSTANBUL-METEOROLOJİDEN İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI, System.String[]

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIIRM -Alper KORKMAZ/İSTANBUL-METEOROLOJİDEN İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaları vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Görüntü Dökümü:
---------------------
Büyükçekmece'de yağış

Taksim'de yağmur

Detaylar


su baskını, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler
17 Ağustos'un yıl dönümünde korkutan İstanbul depremi açıklaması: Fırtına öncesi sessizlik Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 12:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]