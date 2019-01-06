Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Uyarısı

Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Uyarısı

20 dakika önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi.

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METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarı yapıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:25 Kaynak: DHA

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