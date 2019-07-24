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METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

50 dakika önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI, System.String[]
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Görüntü Dökümü:
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-Sağanak yağmur
-Hazırlıksız yakalananlar
-Duraklara sığınanlar
-Yollarda oluşan trafik
-Genel ve detaylar



- İstanbul
İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
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