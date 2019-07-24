METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti