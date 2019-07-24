METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
50 dakika önce
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul
ve Kocaeli
için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Görüntü Dökümü:
------------------
-Sağanak yağmur
-Hazırlıksız yakalananlar
-Duraklara sığınanlar
-Yollarda oluşan trafik
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti