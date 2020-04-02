Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

6 saat önce

METEOROLOJİ, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.

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METEOROLOJİ, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:50 Kaynak: DHA

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