Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı
6 saat önce
METEOROLOJİ, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.
METEOROLOJİ, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:50 Kaynak: DHA
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