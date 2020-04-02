METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI - Son Dakika

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Meteoroloji, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.