Meteorolojiden İstanbul için 'sarı' uyarı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kategoride uyarı vererek, kuvvetli fırtına beklendiğini bildirip vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca zehirlenmesi gibi durumlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

Öte yandan kuvvetli fırtınanın yarın öğle saatlerinde başlaması ve ertesi gün saat 21.00 sularında kenti terk etmesi bekleniyor.

(İHA)