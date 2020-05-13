Meteorolojiden İstanbul için sıcak hava uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'turuncu' uyarıda bulunarak, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir." - İSTANBUL