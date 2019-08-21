Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

52 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden İstanbul için şiddetli yağış uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Anadolu yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı. Genel müdürlükten bu sabah kuvvetli yağmur yağışı başlığıyla yapılan uyarıda" Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:19 Kaynak: İHA
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Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
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