Meteorolojiden istanbul ve balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden istanbul ve balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden istanbul ve balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

6 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklada, Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde ( Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kgm2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.

Meteorolojiden istanbul ve balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
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