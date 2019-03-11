Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden İstanbul ve Trakya İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve Trakya İçin Sağanak Yağış Uyarısı

46 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden İstanbul ve Trakya İçin Sağanak Yağış Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya ve İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağışa ilişkin bir duyuru yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:21 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, İstanbul, Güncel
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