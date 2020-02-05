Meteorolojiden İstanbullulara kar uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden İstanbullulara kar uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, bu hafta etkisini gösterecek kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı.

Meteorolojiden İstanbullulara kar uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, bu hafta etkisini gösterecek kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı. Bayram Doğan'a göre, yarından itibaren yağmaya başlayacak olan karın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Doğan, ayrıca şiddetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtirken, vatandaşların don ve buzlanmaya karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbulluları perşembe gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen kara karşı dikkatle uyaran hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul'da Perşembe sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık şekle dönmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek. İstanbul'da ayrıca çarşamba ve perşembe kuvvetli rüzgar olacak. Özellikle çarşamba lodos hakim olacak. Perşembe günü de lodos yerini karayele devredecek. Dolayısıyla hava sıcaklıkları 10 - 15 derece düşmüş olacak. Çarşamba günü 10, 15 derece olan hava sıcaklıkları Perşembe günü 4, 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ BUZLANMAYA DİKKAT

Sürücüleri yolda buzlanmaya karşı uyaran Doğan, "Cuma ve cumartesi gece sıcaklıkları 0 ile eksi 1 derece olacak. Sürücülerimizin yolda dikkatli olmalarında fayda var. Hem kar yağışı hem de buzlanma ve don olayı oluşabileceği için yolda tedbirli olmaları gerekiyor. Türkiye genelinde kar yağışı çarşamba Trakya'dan başlayarak Perşembe günü etkisini artırarak özellikle Marmara ve Karadeniz civarında kar yağışı bekliyoruz. Güney kesimleri haricinde cuma ve cumartesi günü genellikle kar yağışı göreceğiz. Pazar günü itibariyle yağışların ülkeyi terk etmesini bekliyoruz" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Bayram Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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