Meteorolojiden İstanbullulara sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteorolojiden İstanbullulara sağanak yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, sağanak yağış uyarısı yapıp, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il genelinde Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
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