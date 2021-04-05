Meteorolojiden İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı
05.04.2021 13:01
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. 6 Nisan 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Meteoroloji, kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı ise vatandaşları uyardı.
-İHA-
Son Dakika Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında