Meteorolojiden İzmir'in doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den, İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Kemalpaşa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bir süredir etkili olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yarın, İzmir'in doğu kesimlerindeki Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Kemalpaşa ilçelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.