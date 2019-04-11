Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Erimesi Uyarısı

Meteorolojiden Kar Erimesi Uyarısı

2 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar erimelerinin dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden Kar Erimesi Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar erimelerinin dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 4, Muş'ta 5, Bitlis'te 1 ve Hakkari'de 1 derece olarak ölçülmüştür.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 11, Bitlis'te 8, Hakkari'de 12 ve Muş'ta 13 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:17 Kaynak: İHA
su baskını, Güncel
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