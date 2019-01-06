Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Uyarısı

Meteorolojiden Kar Uyarısı

1 saat önce

Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda görülecek kar yağışlarının bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar yoğun (20-50 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:33 Kaynak: AA

Siirt, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Güncel
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