Meteorolojiden Kar Uyarısı
1 saat önce
Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.
Bolu
, Düzce
, Sakarya
'nın güneydoğusu, Hakkari
, Bitlis
, Şırnak
'ın doğusu ile Van
ve Muş
'un güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara
'nın doğusu, İç Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
, Karadeniz
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
ile Kırklareli
ve Tekirdağ
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz
'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege
'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:33 Kaynak: AA
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