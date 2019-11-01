Meteorolojiden kar uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ( Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin bin metre üzeri yüksek kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri) ile Sivas çevrelerinde, gece saatlerinden sonra da Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ( Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı, Erzincan ve Tunceli'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağacağı tahmin ediliyor.

Karın il merkezlerinde hafif bir örtü (1-4 santimetre) bırakacağı, yüksek kesimlerde ise 5-20 santimetre civarında olacağı öngörülüyor.

Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.