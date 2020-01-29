Meteorolojiden kar uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta yağış olması öngörülüyor.

İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.